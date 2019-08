Spaccanapoli, torna lo scempio dei rifiuti. Spunta un cartello: «Mettimmece scuorno!»

Mercoledì 14 Agosto 2019, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stata ripulita. Nemmeno pochi giorni e torna la discarica abusiva in via Girardi, angolo via Pasquale Scura, in linea con Spaccanapoli, zona Quartieri Spagnoli. Accatastati pezzi di mobili rotti e uno stenditoio. Non c'è pace e non c'è fine alla vergogna. A tal proposito, sulla cancellata adiacente al cumulo dei rifiuti è stato affisso un cartello. Recita così: «A vulite fernì? Mettimmece scuorno! Mo arrivene multe e telecamere pe' te! Cambia la testa».