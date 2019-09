I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Cinzia Iervolino, una 50enne del posto pregiudicata. I militari hanno notato uno strano movimento nei pressi della sua abitazione. L’hanno osservata a lungo e, quando hanno deciso di intervenire, un “cliente”- poi segnalato alla Prefettura – era appena andato via con una stecchetta di hashish di 6,23 grammi. Hanno quindi perquisito la sua abitazione trovando altre due dosi della stessa sostanza e 85 euro in denaro contante ritenuto provento illecito. Dopo le formalità di rito la 50enne è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio.

Lunedì 9 Settembre 2019, 14:27

