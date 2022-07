Spaccio di droga a Forcella, arrestata 55enne con 13 dosi di marijuana

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato una donna in via Pietro Colletta con 13 involucri di marijuana, un telefono cellulare e 160 euro.

T.M., 55 anni, napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.