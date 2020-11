Spaccio di droga a Napoli Est, pusher di 20 anni fermato due volte in 24 ore

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno notato in via Gerardo Chiaromonte una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un lungo inseguimento, hanno raggiunto e bloccato l’uomo in corso Bruno Buozzi trovandolo in possesso di quattro stecche di hashish del peso di circa 1,5 grammi, di 290 euro e di un cellulare.

Armando Relli, 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca poiché già sottoposto a sequestro amministrativo.

Stanotte, inoltre, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno riconosciuto Relli all'esterno della sua abitazione mentre consegnava qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I due, alla vista della volante, si sono dati alla fuga urlando per attirare l'attenzione dei residenti che sono scesi in strada per ostacolare l'intervento degli operatori. Una volta raggiunti, l'acquirente ha aggredito un poliziotto riuscendo a fuggire e, solo con l'arrivo di altri equipaggi, il Relli è stato finalmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di otto involucri del peso di 3,5 grammi circa di cocaina e di 125 euro, nonché per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale ed evasione.

