Spaccio di droga a Porta Nolana, arrestato il pusher sullo scooter (senza casco)

Giovedì sera i nibbio dell’ufficio prevenzione generale hanno notato un uomo senza casco a bordo di uno scooter in via San Cosmo Fuori Porta Nolana che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di cinque involucri con due grammi circa di cocaina, occultati nel borsello, e di 100 euro.

Salvatore Nasto, 36enne napoletano con precedenti di polizia sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per guida senza casco protettivo e per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

