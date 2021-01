Spaccio di droga ai Ponti Rossi, arrestato il pusher sullo scooter

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno notato in via Francesco Feo, all’angolo con Calata Capodichino, un uomo seduto su uno scooter con atteggiamento circospetto. Poco dopo è giunto un altro scooter con un giovane a bordo a cui l’uomo ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Furto nella galleria commerciale sotterranea di piazza Garibaldi:... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli, sette multe nel centro storico LA MOVIDA Coprifuoco a Napoli, multati in otto ai baretti senza mascherina

Il giovane, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga mentre lo spacciatore è stato bloccato e trovato in possesso di 14 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 6 grammi circa e di 80 euro.

Giovanni Risi, 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente ed il motociclo sottoposto a sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA