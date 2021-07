Spaccio di droga nel parco dei napoletani ad Acerra, arrestato pusher con cocaina e hashish

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Mazza, 26enne di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell'ordine.

Era in via Matteotti ad Acerra, all'interno del complesso popolare noto come parco dei napoletani. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, quattro di hashish e di 260 euro in contante ritenuto provento illecito. Trattenuto in camera di sicurezza è ora in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.