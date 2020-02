Agguato al fratello del pentito nel Napoletano, era uscito dal carcere 5 mesi fa: ferito alle gambe

Un pluripregiudicato è stato ferito alle gambe in un agguato a Pozzuoli, nel megaquartiere di Monterusciello, zona nota come dei 600 alloggì. L'uomo, Roberto Del Sole, 33 anni, è fratello del collaboratore di giustizia, Napoleone Del Sole ed era uscito dal carcere da cinque mesi, dopo aver scontato una condanna per estorsione e rapina. Sul posto sono intervenute le forze di polizia che hanno avviato le indagini. Dalle prime risultanze pare scontata la matrice camorristica dell'agguato.

Ultimo aggiornamento: 17:34

