Martedì 19 Marzo 2019, 11:02

Arrestato a settantacinque anni, per un fatto commesso nel lontano 2005; arrestato a febbraio, sull'onda d'urto della spazzacorrotti. Meno di un mese di cella, per poi essere scarcerato ieri notte, dopo la permanenza choc in cella a Poggioreale, grazie al dispositivo del Tribunale di Napoli che, per la seconda volta nel giro di poche settimane, ribadisce un principio: la nuova legge, varata a fine gennaio scorso dal governo giallo-verde, non può essere retroattiva, non può eliminare provvedimenti adottati in passato da altri organi giudicanti, come la sospensione della pena. Ma andiamo con ordine a partire dall'ultimo stop dei giudici di Napoli al provvedimento varato dal governo per chiudere i conti con tangenti e accordi sotto banco, all'ombra della pubblica amministrazione.