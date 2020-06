Spiagge libere a Napoli, in campo i ​volontari della Protezione civile

Fruizione delle spiagge libere a Napoli anche con il supporto della Protezione civile per questo fine settimana. I volontari della Protezione civile, si legge in una nota del Comune di Napoli, stanno infatti affiancando il personale del servizio tutela mare del Comune di Napoli per assicurare gli ingressi contingentati e il distanziamento sulle spiagge libere. I controlli sono anche assicurati dalla Capitaneria di Porto che vigilerà le aree di competenza del demanio.



Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo davvero soddisfatti - sottolinea l'assessore alla Salute,- perché c'è sinergia delle Istituzioni per garantire il libero accesso e in sicurezza alle spiagge libere». Due i turni dei volontari della Protezione Civile: sabato e domenica, primo turno dalle 8 alle 14 e secondo turno dalle 13 alle 19.