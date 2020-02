Stadio Collana, scontro in Regione: «Per la gestione favoriti i privati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giano, aggiudicataria del bando della Regione per il Collana, aveva minacciato la rescissione del contratto e la richiesta di risarcimento danni se non si fossero apportate delle modifiche rispetto al bando e al contratto di gestione originario a causa della modifica dello stato dei luoghi dovuta ai lavori per le Universiadi. A questo punto la Regione ha preferito, con una decisione politica, proseguire in continuità preferendo accollarsi ulteriori costi anziché affrontare una causa e far ripartire il bando da zero permettendo di parteciparvi anche a quelle associazioni escluse in un primo momento.È quanto emerge dalle dichiarazioni del direttore generale delle Risorse Strumentali della Regione Campania,, che ha riferito in Commissione Trasparenza sulla vicenda Collana. «Al terzo piano di Santa Lucia - racconta Uccello - si decise che malgrado i giudizi pendenti, e fermo l'esito che poteva essere di qualsiasi genere, si doveva assegnare il Collana all'Aru, l'Agenzia per le Universiadi, che ha preso lo stadio cominciando a svolgere le attività ritenute necessarie per rendere l'impianto pronto per le Universiadi». «Dopo i lavori dell'Aru la situazione non era così vantaggiosa, né per la Giano né per nessuna altra società, e Giano rifiutò di prendere il Collana in quello stato minacciando causa alla Regione e si decise per una sinergia Aru-Giano». L'atto di revoca in autotutela del bando, visto che il risarcimento sarebbe stato inferiore agli otto milioni che la Regione versa per ulteriori lavori, non è stato preso in considerazione. «Significava annullare tutto e ci voleva un atto collegiale, una delibera che cambiava tutto, non bastava un atto dirigenziale. Più prudente andare in continuità con la Giano considerato anche il parere dell'avvocatura». E Uccello incalza: «Il Comune è intervenuto con una serie di paletti che hanno modificato il piano economico e di questa questione si sono interessate la Polizia municipale, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti ma nessuno è intervenuto, evidentemente Giano con tutti i suoi difetti qualcosa l'ha fatta».«C'è una volontà politica tesa a sottrarre alla comunità un bene pubblico per farne un uso privatistico» affermano la presidente della Commissione Trasparenza, Ciarambino e la consigliera regionale, Muscarà (Cinque stelle) a margine dell'audizione. «È stato consegnato un bene pubblico a un privato, con condizioni di assoluto favore per quest'ultimo. E il paradosso è che mentre nel contratto e nel bando originario si prevedeva la corresponsione da parte della Giano di 7 milioni di euro, oltre a canoni di locazione per 15 anni, con le successive modifiche sarà la Regione a rimetterci oltre dieci milioni di euro e non ci sarà più alcuna richiesta di locazione. Sarà ora la magistratura a dare le dovute risposte».«Ci troviamo di fronte un muro di gomma - la riflessione del portavoce delle associazioni,- abbiamo preso atto che la politica non voleva mandare a monte questo affidamento pur essendocene le condizioni. Si è preferito scrivere un atto aggiuntivo che ha il paradosso di non prevedere sanzioni. La Giano non ha storia sportiva e sta contattando i singoli istruttori. Lamentiamo l'assenza di tutela da parte di Coni e Regione e al Comune chiediamo notizie della convenzione e del perché alle irregolarità nel verbale dei vigili urbani non è stato dato esito».«Abbiamo finalmente aperto il Collana con nostre risorse e nonostante svariate difficoltà amministrative - la reazione di, amministratore della Giano - L'impianto è pubblico e la finalità prioritaria è quella della promozione delle attività sportive. Stiamo coinvolgendo diverse associazioni sportive collegate anche a campioni dello sport per far nascere nuovi campioni napoletani. Vogliamo fare e mai polemizzare, stiamo ricevendo centinaia di iscrizioni».