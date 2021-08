Stagno chiuso per lavori: si feriscono due anatre salvate dai volontari

Lo stagno è off limits nonostante i recenti interventi di riqualificazione: due anatre si feriscono e vengono soccorso dalle guardie ambientali volontarie. A raccontare l'episodio è il responsabile del Corpo Gav, Salvatore De Chiara: «Siamo intervenuti - spiega - per recuperare due anatre mute. La prima presentava un'ala rotta e avrà bisogno di un'operazione mentre la seconda aveva ferite meno gravi e di più immediata guarigione».

Le anatre erano ospiti del parco Salvo D'Acquisto, area alla prese con una situazione paradossale: la villa comunale di recente è stata interessata da lavori di riqualificazione e per questo chiusa al pubblico. Alla riapertura la sorpresa: «La villa è ancora in una situazione disastrosa» prosegue De Chiara. Lo stagno dove si trovavano gli animali è chiusa e le anatre vagano in zone anche pericolose perché attraversate dalle auto. Risultato, già alcuni esemplari sono morto investiti.



Le due anatre trovate dalle guardie ambientali volontarie sono state portate presso un centro specializzato nell'assistenza agli animali selvatici.



Qui è stato portato anche un esemplare di civetta trovato ferito e al quale è stato dato un immediato aiuto da parte dei volontari del Corpo Gav.