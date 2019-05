Immigrato ferisce moglie e figlia nel Napoletano: «Guardavano un uomo dalla finestra»

Sabato 11 Maggio 2019, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino extracomunitario di 54 anni, regolarmente stabilitosi in Italia, è stato arrestato ieri pomeriggio in piazza Garibaldi a Napoli con l'accusa di maltrattamenti domestici e lesioni. L'uomo risiedeva con la famiglia in un appartamento di San Giorgio a Cremano, dove negli scorsi mesi avrebbero avuto luogo gli episodi incriminati. Negli scorsi mesi, infatti, il padre si sarebbe reso protagonista di comportamenti via via sempre più violenti ai danni della moglie e della figlia minorenne. Il movente, stando a quanto emerge dall'inchiesta, è da ricondurre alla pressante gelosia nei confronti delle due donne.Secondo la ricostruzione degli stessi familiari, i quali hanno sporto denuncia presso il commissariato di polizia di via Rosa, nell'ultimo periodo i comportamenti dell'uomo si erano fatti decisamente preoccupanti. L'ultima scenata a febbraio, quando il 54enne avrebbe aggredito moglie e figlia perché ritenute «colpevoli» di affacciarsi troppo spesso alla finestra. «State guardando un altro uomo», le parole rivolte dal marito alla coniuge prima di passare alle vie di fatto e di impugnare un coltello da cucina. Ad avere la peggio è però stata la figlia, rimasta ferita con un profondo taglio alla mano dopo aver provato a fare da paciere. Il trasporto in ospedale testimoniato del referto medico rilasciato alla giovane sono stati solo l'ultima goccia.Preoccupati dall'escalation di violenza, i due figli maggiori della coppia hanno quindi deciso di raccontare assieme alla madre la loro verità dinanzi agli agenti. L'attività investigativa svolta dalla polizia di San Giorgio, guidata dal primo dirigente Pasquale Toscano e dal suo vice Elio Manna, hanno permesso il tempi celeri alla giustizia di compiere il proprio corso: in ottemperanza del decreto di custodia cautelare firmato dal Gip, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il cittadino straniero nei pressi della stazione ferroviaria partenopeo, dove si era stabilito da qualche settimana, lontano dall'appartamento della famiglia. Il 54enne si trova ora rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale, per lui è anche scattato il divieto di avvicinarsi alla figlia.