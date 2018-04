«Faccio le stese per aiutare mamma, vorrei uscire dal giro: non ci riesco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 20 Aprile 2018, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 09:37

«Sono stanco. Voglio uscire da questo sistema che mi imprigiona. Ma poi guardo questa pistola e penso: e mo’? dove la metto?». Il suo ragionamento è semplice ma chiaro. Salvatore M., «per gli amici Sasà», non è contento di come trascorre le sue giornate. Ventidue anni a giugno, un padre in galera per associazione per delinquere di stampo camorristico, un monolocale in cui vivono lui, la madre, la nonna e due fratelli minori, Salvatore si arma la mano ogni qualvolta c’è da intimidire gli avversari con una stesa di camorra. Una vita questa, che ormai gli sta stretta, a dispetto della sua giovane età.«Non proprio bella. O meglio, pensavo lo fosse. Quando ero più piccolo ero convinto che - se un giorno fossi diventato un boss - sarei diventato ricco e avrei potuto comprare una casa per la mia famiglia. Invece rischio la vita ogni giorno e temo di finire in cella».«Quello che faccio non è proprio lecito. Quando si presenta l’occasione di guadagnare un po’ di soldi, non ci penso due volte. Lo faccio per la mia famiglia».«Spaccio e, quando mi capita, stese di camorra».«Sì. Infatti penso spesso alla possibilità di cambiare vita ma poi...».«Guardo quella pistola con cui sparo insieme ai miei compagni per far vedere agli altri chi è il più forte e poi penso “sì, ma questa dove la metto? Che ne faccio?”. Non è una carta che posso buttare nel cestino».