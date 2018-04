San Giovanni vince la paura: in marcia nel Bronx contro le stese

Giovedì 19 Aprile 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 11:24

San Giovanni a Teduccio vince la paura e scende in strada, nel cuore del Bronx, per dire no alle stese, le raffiche di colpi di arma da fuoco con cui quasi ogni giorno gli abitanti del quartiere fanno i conti. Sono circa mille le persone riunite in corteo al grido di «Io non ci sto». La parata è partita dal Parco Massimo Troisi per attraversare a ritmo di tamburi battenti via Taverna del Ferro, arrivare su corso San Giovanni e fare tappa davanti alla Apple Academy, «isola nel deserto di una periferia abbandonata», in direzione Rione Villa. È una marcia pacifica e gioiosa che vede protagonisti tantissimi bambini delle undici scuole che hanno aderito alla manifestazione, le cinque parrocchie del quartiere e molte associazioni che operano sul territorio.Lungo il percorso i partecipanti hanno ricordato le vittime innocenti di camorra. Presente anche qualche rappresentante delle istituzioni: i consiglieri regionali Francesco Emilio Borrelli e Antonio Marciano, gli assessori del Comune di Napoli Ciro Borriello e Annamaria Palmieri e il presidente della municipalità.