Studenti uccisi a Ercolano, Tullio e Giuseppe erano diretti alla vecchia stazione trasformata in ritrovo

Stavano cercando un luogo alle falde del Vesuvio, con tutta probabilità la vecchia stazione della funivia, abbandonata da decenni e da qualche tempo utilizzata come luogo di ritrovo dai giovani che vivono nella parte alta di Ercolano. Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, 26 e 27 anni, si erano persi in via Marsiglia, in località San Vito a Ercolano, ed erano finiti per errore sotto casa di Vincenzo Palumbo, camionista 53enne, incensurato....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati