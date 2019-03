​​Stupro nella stazione della Circum, la 24enne in lacrime davanti ai giudici: «Così mi spinsero nell’ascensore»

Lunedì 11 Marzo 2019, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2019 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È durato oltre quattro ore l’interrogatorio della ragazza violentata nella stazione della circum di San Giorgio a Cremano. Ha confermato di aver subito violenza da parte di tre aggressori (per i quali il gip ha convalidato gli arresti venerdì scorso), fornendo ulteriori particolari sull’azione del branco. Sarebbe stata spinta nel vano dell’ascensore, mentre più volte avrebbe scandito il suo no a qualsiasi rapporto sessuale. Anche le immagini confermerebbero una scena di coazione, rispetto alla quale la ragazza non aveva alcuna possibilità di imporsi.Assistita dal penalista Maurizio Zuccaro, la 24enne di Portici è apparsa provata al punto tale che la audizione è stata più volte interrotta. Indagine condotta dai pm Cristina Curatoli e dall’aggiunto Raffaello Falcone, in campo anche gli uomini della Mobile.