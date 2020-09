Suicidio a Napoli, mamma precipita nel vuoto in un parco nel Rione Alto

Un lungo salto nel vuoto, poi lo schianto. Il terribile incidente è accaduto questa mattina in un parco di via Francesco Vizioli, nel Rione Alto di Napoli, dove una persona è precipitata da uno dei piani alti dello stabile. Da quando si apprende si tratterebbe di una donna di mezza età con figli. Da accertare se si sia trattato di un incidente o di suicidio. In strada l'ambulanza e le auto della polizia, accorse per procedere alle verifiche. Attorno al parco un cerchio di persone scioccate dall’accaduto. «Ho sentito solo un forte tonfo - dichiara una delle residenti - non ci posso credere, sono sconvolta».

