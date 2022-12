Suicidio a Napoli oggi, dipendente della pizzeria Errico Porzio si toglie la vita

«A settembre feci un post in cui raccontavo chi era Andrea (il ragazzo che vedete spesso nei miei video) quasi me lo sentissi. Il post diceva: è un bravo pizzaiolo, un ragazzo gioioso, simpatico e solare ma come tutti ha dei punti deboli, i suoi però vanno controllati perché spesso ha rischiato la vita. Le lacrime che sto versando da 3 ore non servono e non serviranno neanche le future. Avevamo ancora tante cose da fare insieme, ne avevamo parlato 4 ore prima, ma non sono stato bravo a comprendere il suo disagio, la sua tristezza, il suo attuale stato depressivo. Il suo folle gesto lo ha portato via, fra il grande dolore della famiglia, degli amici, di tutto lo staff del gruppo Porzio e sono sicuro anche vostro. Perdere una persona cara è sempre qualcosa di doloroso, ma perderla così resterà per sempre un dramma incancellabile».

Così, con questo lungo post su Facebook, il pizzaiolo napoletano ha salutato Andrea Trocino, dipendente della sua pizzeria morto suicida questa notte.