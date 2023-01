Tragedia in mattinata nel cuore di Napoli. In via Duomo un giovane è precipitato dal quarto piano di un palazzo e ha perso la vita.

Sul posto sono giunti i soccorsi insieme gli agenti della polizia. Nulla da fare per il giovane: fatale per lui l'impatto con i suolo. Tanti i residenti e i passanti sotto choc che si sono trovati ad assistere al dramma. Si indaga per chiarire l'esatta dinamica del drammatico episodio.