«Stamattina sono passato presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli per salutare i familiari di Ulderico Esposito il tabaccaio della stazione metro di Chiaiano che lotta tra la vita e la morte in seguito alla barbara aggressione subita da mano criminale nei giorni scorsi. È inaccettabile questo ulteriore episodio di violenza inaudita. Starò umanamente e concretamente vicino ad Ulderico ed alla sua famiglia.» Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. L'uomo è ricoverato in rianimazione dopo l'aggressione da parte di un giovane immigrato con cui ha avuto un alterco all'esterno della sua tabaccheria nella stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli.

Venerdì 14 Giugno 2019, 10:21

