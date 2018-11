Lunedì 12 Novembre 2018, 16:43

Un 37enne incensurato di San Sebastiano al Vesuvio, titolare di una tabaccheria a Cimitile, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per simulazione di reato. I militari hanno accertato la falsità della denuncia fatta dall'uomo circa venti giorni fa, quando dichiarò di essere stato rapinato, da due malviventi in sella a una moto armati di pistola, dei 12mila euro che stava andando a depositare in una banca di Nola. I militari, esaminando alcune telecamere posizionate lungo il tragitto indicato, hanno dimostrato che l'uomo quella mattina non era passato di lì.