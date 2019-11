Tangenziale di Napoli informa che, per lavori all'impianto di smaltimento delle acque meteoriche sul viadotto Capodichino, nelle cinque notti consecutive di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 novembre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Corso Malta, per chi proviene da Pozzuoli, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Doganella.

