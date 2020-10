Danneggia l'auto della polizia stradale: 22enne fermato sulla Tangenziale di Napoli

Gli agenti della aottosezione autostradale della polizia stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della sezione della polizia stradale di Napoli, hanno fermato un 22enne di Frattaminore sulla Tangenziale di Napoli che, durante il controllo, improvvisamente si è scagliato con violenza contro l’autovettura di servizio causando la rottura e lo sgancio degli specchietti retrovisori esterni.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, mentre cercava di divincolarsi verso la carreggiata autostradale è stato bloccato anche con il supporto di personale del 118 ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato, e sanzionato perché privo di patente perché mai conseguita, perché il veicolo era privo di assicurazione e per la violazione delle norme anti Covid come da ordinanza della giunta regionale della Campania.

