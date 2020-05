Tangenziale di Napoli, denunciati tre uomini: da Giugliano a Napoli per comprare la droga

Continua l’attività di vigilanza sulla Tangenziale di Napoli finalizzata alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con i recenti decreti ministeriali volti al contenimento della diffusione del coronavirus.

Ieri pomeriggio gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Fuorigrotta e del distaccamento polizia stradale di Nola, hanno notato presso la barriera degli Astroni una Fiat Panda il cui conducente ha arrestato la marcia prima del pagamento facendo scendere due passeggeri e cercando di eludere i controlli. Prontamente, gli agenti li hanno raggiunti a piedi e li hanno bloccati.

I tre uomini, tra i 45 e i 42 anni, residenti a Giugliano in Campania, non avevano con sé alcuna autocertificazione e hanno riferito agli agenti di essersi recati a Napoli, quindi fuori dal comune di residenza, per una passeggiata perché stanchi di stare a casa. Dopo la perquisizione, però, gli agenti hanno rinvenuto due involucri contenenti cocaina, occultati nella scarpa destra di uno dei tre, sotto la pianta del piede.

I tre uomini sono stati sanzionati ex per la violazione delle misure restrittive anti-Covid e per la circolazione a piedi sulla carreggiata e denunciati in stato di libertà per falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico. Ancora, il 44enne è stato sanzionato per detenzione di stupefacenti per uso personale e il conducente è stato sanzionato per la guida con patente scaduta dal 2018, per la mancanza al seguito della stessa e per inottemperanza all’alt.

