Tempesta sferza il golfo di Napoli e Capri resta isolata

Le pessime condizioni atmosferiche con pioggia, mare agitato e vento a raffica, proveniente da libeccio che ha flagellato dai Faraglioni, Marina Piccola, Punta carena, e l'area di Marina Grande, anche oggi domenica ha isolato completamente Capri.

Una domenica totalmente invernale con strade deserte e senza l’arrivo di aliscafi e traghetti anche le boutique e negozi non hanno effettuato l’apertura. Si chiude così l’ultimo weekend di novembre, un mese che solitamente per l’isola azzurra veniva considerato un prolungamento della stagione turistica.

APPROFONDIMENTI ITALIA Tempesta nel golfo di Napoli, Capri isolata IL MALTEMPO Meteo Napoli domani, è allerta arancione: piogge e temporali... IL MALTEMPO Meteo Napoli domani, è allerta arancione in Campania

La pioggia e il vento non ha impedito però che si rispettasse l’accensione delle luci di natale sia in piazzetta che per le strade del centro e quelle delle griffe. L’enorme facciata del Quisisana illumina l’intera strada con i suoi alberi di natale, e la fioriera che cinge l’ingresso e gli alberi che ornano la strada, nonostante la battente pioggia danno all’intera piazzetta un’atmosfera natalizia.