Mancano le dosi Pfizer, tensione al centro vaccinale: a Torre del Greco interviene la polizia

Torre del Greco, tensione tra i cittadini in attesa: necessario l’intervento della polizia. È accaduto oggi al centro vaccinale posto nei locali della Santissima Trinità, da inizio anno adibiti per un accordo tra amministrazione comunale e vertici dell’Asl Napoli 3 Sud a punto per la somministrazione dei sieri anti-Covid. Stando a ciò che si è appreso, alla base delle proteste di diversi dei soggetti in attesa, la mancanza di alcune dosi, in particolare riferite al vaccino Pfizer. A queste notizie, gli utenti in fila avrebbero inveito contro i sanitari presenti all’hub, costringendo il responsabile a chiedere l’intervento degli agenti del commissariato di via Sedivola che sono riusciti a riportare la calma anche se non con poca fatica.

Pare che anche ieri il personale sanitario fosse stato costretto a chiedere l’ausilio delle forze dell’ordine per arginare le frizioni con i cittadini in attesa di ricevere le inoculazioni.