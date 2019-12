I carabinieri della stazione di Gragnano hanno denunciato un 76enne incensurato del posto per smaltimento illecito di rifiuti.



In un terreno di sua proprietà, l'uomo aveva allestito una vera e propria discarica abusiva, 80 mc di rifiuti ammassati in un area di circa 150 mq: carcasse di veicoli, pneumatici, scarti edilizi, e vernici.



Tutta l’area è stata sequestrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA