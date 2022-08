Terreno pieno di elettrodomestici: sequestrata la discarica all'aperto

Apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti chiamati Raee: ne hanno trovati tanti, abbandonati senza alcuni criterio in un terreno in via Padula, nel comune di Brusciano. In 5000 metri quadrati erano stoccati frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, pezzi di autoveicoli, pneumatici e altri rifiuti già bruciati. Il titolare dell'area, formalmente destinata alle coltivazioni, è stato denunciato e così il locatario: dovranno rispondere entrambi di concorso in gestione illecita e abbandono di rifiuti.