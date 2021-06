Napoli: spettacolino trash per il video della tiktoker, traffico caos sul lungomare

Scende da una Hummer Limousine accompagnata da un colorito seguito, compresa una troupe televisiva, e inizia lo show con musica a tutti decibel: uno spettacolo improvvisato (e non autorizzato) a Mergellina manda il traffico del lungomare in tilt. Forze dell’ordine assenti, polizia municipale non pervenuta. È solo l’ultimo tormentone scatenato da Rita De Crescenzo, gettonatissima «tik toker» (udite udite: oltre 564mila followers e più di 26...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati