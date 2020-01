Napoli, tra Santa Chiara e Piazza del Gesù l'invasione dei topi

Degrado totale tra Santa Chiara e Piazza del Gesù, dove alcuni topi sbucano indisturbati dai giardinetti in abbandono all'interno del complesso che circonda la basilica angioina.

I ratti, ripresi recentemente in un video, stanno facendo il giro del web. Con somma indignazione generale per una città che dovrebbe essere pulita in ogni angolo, almeno nel centro storico invaso dai turisti.



