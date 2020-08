Topo d’appartamento resta incastrato in un cancello nella fuga: arrestato

All'arrivo dei carabinieri hanno tentato la fuga ma inutilmente. Erano in tre ed uno nel tentativo di allontanarsi in fretta dopo aver svaligiato un appartamento è rimasto incastrato in un cancello. Il fatto è accaduto la scorsa notte ad Arzano dove i carabinieri sono stati allertati da alcune persone che hanno sentito rumori sospetti provenire da vico Pellegrino. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre - approfittando dell'assenza dei proprietari - avevano sfondato la finestra di un appartamento al piano terra per poi raggiungere quello del piano superiore. Poco prima di fuggire i tre sono riusciti a portar via tre collanine con un rosario, un paio di orecchini e un ciondolo: oggetti già restituiti al legittimo proprietario.

Uno dei malviventi è rimasto incastrato nel cancello dal quale aveva tentato la fuga: per lui contusioni ritenute guaribili in tre giorni. All'uscita i tre topi di appartamento hanno trovato i carabinieri che li hanno arrestati. Sequestrati alcuni attrezzi da scasso, un cappellino e tre passamontagna, rinvenuti nel cortile antistante alle abitazioni «visitate». I tre dovranno rispondere di furto in abitazione.

