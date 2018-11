Giovedì 29 Novembre 2018, 13:27

Oggi a Mirafiori l'amministratore delegato del gruppo FCA ha comunicato ai sindacati il nuovo piano industriale per l'italia. Grosse novità in vista per la grande fabbrica di Pomigliano, dove è previsto, dopo otto anni di assenza, il ritorno delle produzioni Alfa Romeo con il nuovo mini suv del Biscione. Prevista anche la versione ibrida della Panda. Manley ha annunciato 13 nuovi modelli, alcuni dei quali saranno subito lanciati a Pomigliano, Mirafiori e Melfi. Intanto si tira una boccata di ossigeno nel settore industriale napoletano. Grazie a queste nuove produzioni potrebbe essere cancellata la cassa integrazione che sta affligendo i 4700 addetti di Pomigliano e del reparto logistico di Nola