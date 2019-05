Lunedì 6 Maggio 2019, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 16:22

Due stabilimenti industriali sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Casalnuovo tra Casoria e Acerra nell'ambito di controlli all'abusivismo commerciale. Nel primo, un prefabbricato di 60 metri quadrati gestito da un uomo denunciato, si realizzavano abusivamente scarpe di note griffe contraffatte: 11 macchinari per la produzione, oltre 2 milioni e mezzo di accessori vari e prodotti finiti.Nel secondo caso, in un altro stabilimento specializzato nello stesso settore e gestito da un cinese poi denunciato, sono stati sorpresi due lavoratori in nero e trovati 300 chili di rifiuti e scarti della lavorazione in quantità superiore ai limiti previsti dal Codice dell'Ambiente e in maniera non conforme alle vigenti disposizioni.