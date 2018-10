Mamma coraggio uccisa, il boss tradito dallo stipendio alla famiglia del killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 13:28

TORRE ANNUNZIATA - «Ho avuto ragione ad avere fiducia nella giustizia, ma preferisco non parlarne per non riaprire queste ferite». Salvatore non vive più a Torre Annunziata da quel maledetto 26 marzo del 2004. Aveva 16 anni quando vide fuggire con la pistola in mano l'uomo che aveva appena ucciso sua madre con quattro colpi di pistola all'addome e al volto. Matilde Sorrentino, 49 anni, venne freddata sull'uscio di casa al civico 13 del parco Trento. Alle spalle di quelle anonime palazzine, il killer Alfredo Gallo era riuscito ad entrare dal tetto e poi a scappare a piedi, facendo perdere le sue tracce per settimane, prima dell'arresto. E solo oggi viene individuato il mandante di quel brutale l'assassinio: Francesco Tamarisco, 45 anni, ritenuto il capo del gruppo criminale del rione Poverelli e, inizialmente, tra gli arrestati per il primo grande scandalo italiano sulla pedofilia.Tamarisco era tra i 19 presunti «orchi» arrestati per violenza sessuale ai danni di alcuni bambini che frequentavano la scuola elementare del quartiere, tra i quali c'era proprio Salvatore, sette anni all'epoca degli abusi. E Matilde Sorrentino, che si guadagnò il soprannome di «mamma coraggio», fu la sua principale accusatrice. In primo grado, il tribunale di Torre Annunziata lo condannò per concorso in quei reati crudeli, ma in secondo grado fu assolto. Non bastò la sua presenza in una delle case degli orrori poco prima delle violenze per arrivare alla nuova condanna, né la sua riconosciuta caratura criminale nel quartiere che avrebbe sancito una sorta di «benedizione» per i pedofili per valergli la conferma in appello. Ieri mattina, però, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio premeditato per Francesco Tamarisco, già in cella per traffico internazionale di droga.