Una pistola, droga e un veicolo risultato rubato: è quanto hanno rinvenuto a Torre Annunziata i carabinieri della locale compagnia impegnati, insieme a quelli del decimo reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno, in una serie di controlli del territorio predisposti dal comando provinciale di Napoli.Oltre settanta le persone identificate e 41 i veicoli controllati. Nel parco Penniniello, occultata in un vano ascensore e avvolta in uno straccio, i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 9x21mm in ottime condizioni e con quindici pallottole nel serbatoio. Secondo quanto accertato, l'arma era stata rubata quest'estate in un'abitazione della provincia di Roma.

Nascoste in un sottoscala di un condominio del parco Poverelli, i carabinieri hanno invece trovato alcune dosi di marijuana già confezionate e pronte per lo smercio. Determinante in queste operazioni è stato il lavoro svolto da Tex e Bono, due pastori tedeschi addestrati alla ricerca di armi e droga. Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche un ciclomotore risultato rubato ad agosto nella provincia di Salerno: al veicolo, restituito al legittimo proprietario, era stata abrasa la matricola del telaio. Particolare attenzione è stata rivolta anche al rispetto delle prescrizioni anti-contagio: una persona è stata multata per il mancato uso della mascherina. Sette invece quelle sanzionate a Poggiomarino: tutte senza mascherina, non rispettavano nemmeno il distanziamento di un metro.

