Torre Annunziata, incubo babygang: sei sparatorie notturne in pochi giorni

Ancora sparatorie notturne nelle strade oplontine. Ancora spari con armi ad aria compressa caricate a pallini di gomma. Ancora feriti che decidono di denunciare. Non si tratta di aggressioni a sfondo omofobo, bensì di vere e proprie scorribande di giovani balordi, che escono in strada per creare scompiglio e terrore, in un terribile gioco che inneggia alla camorra. Almeno sei sono finora le vittime, due soltanto nelle ultime due notti. C'è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati