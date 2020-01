Torre del Greco, scoperta una casa di riposo abusiva con quattro anziani

Una casa di riposo abusiva è stata scoperta dai carabinieri a Torre del Greco. La struttura, all'interno di una normale abitazione era gestita da un uomo ed una donna, ed era priva di qualsiasi autorizzazione all'esercizio. L'attività, secondo quanto accertato dai militari, era gestita dalla donna 49enne.

Dava ospitalità a quattro anziani le cui condizioni di salute non hanno fortunatamente destato preoccupazioni: due di questi corrispondevano alla donna 1000 euro di quota mensile; gli altri due ospiti - in cambio delle cure prestate - consegnavano piccole somme sotto forma di «regali». L'immobile è stato sequestrato. I due dovranno rispondere di esercizio abusivo di una professione e mancanza di autorizzazioni all'esercizio dell'attività per le case di riposo per anziani.

Ultimo aggiornamento: 13:26

