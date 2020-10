Torre del Greco: salvarono due persone che volevano uccidersi, encomio per tre agenti di polizia

Hanno messo a repentaglio la propria incolumità pur di salvare la vita degli altri. Per questa ragione tre agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco hanno ricevuto un encomio dal sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba. La cerimonia di consegna, svoltasi nella sede istituzionale di palazzo Baronale, ha riguardato i poliziotti Luigi Ascione e Michele Vaiano e il sovrintendente capo Agostino Bonanni, protagonisti del salvataggio di due persone: la prima, una donna che lo scorso 20 luglio aveva tentando il suicidio per annegamento nelle acque di via Litoranea; la seconda, un uomo che il 30 agosto stava tentando di lanciarsi dal balcone. Presente alla cerimonia anche il dirigente del commissariato di polizia di Torre del Greco, Antonietta Andria. «Desidero esprimere - le parole del primo cittadino - un vivo apprezzamento per l'alto sentimento di altruismo dimostrato, con prontezza ed efficienza, dagli agenti nello svolgimento delle loro funzioni. Grazie, infatti, al loro pronto intervento due vite umane sono oggi salve ed assicurate ai loro affetti. Un momento di alta dignità per l'intera città di Torre del Greco». Con una successiva cerimonia, fanno sapere dal Comune, il sindaco procederà alla consegna degli encomi anche a quattro carabinieri della locale compagnia, anche loro intervenuti il 30 agosto per scongiurare il suicidio dell'uomo che voleva lanciarsi dal balcone.

