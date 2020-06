Torre del Greco, corse clandestine sul viale della movida selvaggia

Da quartiere d'élite a pista clandestina di corse in scooter e minicar, oltre che nuova meta della movida scatenata fino a notte inoltrata. È allarme baby gang e caos fuori controllo in viale delle Mimose, la strada alberata tra Torre del Greco ed Ercolano da sempre simbolo di tranquillità e decoro, costellata di villette di professionisti, ex storici alberghi come il Sakura e la scuola «Giacomo Leopardi».

LEGGI ANCHE Lettere, scoperte due piantagioni di cannabis sui Monti Lattari

Dallo sblocco del lockdown il viale, lungo la strada che porta al Vesuvio, è preso d'assalto tutte le sere da bande di giovani che si riuniscono per bere, fare uso di sostanze stupefacenti e, secondo le testimonianze dei residenti, anche gare clandestine con gli scooter o con le auto disturbando il sonno laddove fino a qualche mese fa di notte si poteva, al massimo, sentire qualche auto sfrecciare su via De Nicola e il canto dei grilli d'estate. Inoltre, dopo il frastuono notturno che va avanti da settimane, le bande di giovani e giovanissimi lasciano la strada invasa da rifiuti, cocci di bottiglie, lattine e cartacce.

«La situazione - dicono i residenti - è al limite del sostenibile. Auto e motorini che si esibiscono in gare di corsa, schiamazzi fino a tarda ora e giovani che bevono alcolici lasciando l'immondizia per terra (fra l'altro capita spesso di trovare cocci di vetro e altri reperti pericolosi). Tutto questo su una strada che a settembre i nostri figli dovranno percorrere di nuovo per andare a scuola. La strada è a metà fra i comuni di Ercolano e Torre del Greco, e questo è purtroppo spesso motivo di scaricabarile di responsabilità. Le segnalazioni alle forze dell'ordine sono state fatte, i residenti contano su un intervento serio e risolutivo».



Da quanto raccontano i residenti, la situazione è la stessa ogni notte almeno fino alle due, mentre nel weekend molti giovani, soprattutto minorenni, si trattengono fino all'alba e dormire è diventato quasi impossibile. «Tra l'altro aggiungono non si tratta solo di ragazzini che impennano sugli scooter, ma anche di adulti che sfrecciano con auto di alta cilindrata e questo è ancora più preoccupante». Disturbo dell'ordine pubblico e rischio di risse ed incidenti: motivi che hanno indotto le forze dell'ordine ad intervenire. In viale delle Mimose da mercoledì sera è partita una task force congiunta dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della polizia dei commissariati di Torre del Greco, guidato dalla prima dirigente Antonietta Andria, e d, agli ordini della prima dirigente Amalia Sorrentino, che si alterneranno ogni sera per il controllo della zona.

Presidi e posti di blocco dalle 21 alle 2 di notte, che si intensificano nei week end. Solo mercoledì sera sono stati controllati dai carabinieri trenta giovani: una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria per possesso di hashish, un veicolo è stato sequestrato e sono state elevate undici contravvenzioni per guida senza patente e assicurazione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi e saranno estesi altri quartieri della movida, soprattutto in zona mare e nei pressi dei locali. Anche nella zona periferica di Santa Maria la Bruna i residenti hanno segnalato la presenza di baby gang che infastidiscono le persone, spesso fino a notte fonda. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA