Lockdown a Torre del Greco, un circuito interno al cimitero per il ponte di Ognissanti

Un «circuito» interno al cimitero per regolamentare ingressi ed uscite in occasione della commemorazione dei defunti. È quanto stabilito a Torre del Greco dall'amministrazione comunale. Ad annunciarlo il sindaco Giovanni Palomba, che in una nota spiega come, «in considerazione della particolare emergenza epidemiologica in atto da Covid-19», quest'anno «l'ingresso al cimitero sarà consentito attraverso un particolare circuito, indicato da apposita segnaletica, che disciplinerà e veicolerà gli accessi - previsti dal varco denominato monumentale - e le uscite, previste dal varco cosiddetto nuovo».

«Si invitano pertanto i cittadini - la raccomandazione che arriva dall'ente - ad osservare con puntualità le indicazioni, a rispettare in modo perentorio gli obblighi di uso della mascherina, di distanziamento sociale nonché di divieto di assembramenti e di sostare il tempo strettamente utile alla visita ai propri cari in modo da consentire un più agevole flusso della circolazione pedonale».

