Coronavirus a Napoli, il Policlinico Federico II riconverte 150 posti letto per i malati Covid

Il Policlinico di Napoli riconverte 150 posti letto da destinare ai pazienti covid positivi. L'azienda ospedaliera universitaria Federico II ha già portato a termine gli interventi strutturali di potenziamento delle terapie intensive e attivato i posti letto di malattie infettive, adulti e pediatrici, e di ostetricia e ginecologia dedicati al Covid, come previsto dagli atti di programmazione regionale. Potranno essere assistiti pazienti, anche affetti da patologie ulteriori o che necessitino di intervento chirurgico con sale operatorie dedicate, in reparti differenziati per gradi diversi di intensità di cure e supporto non meccanico alla ventilazione.

Attivi nuovi 62 posti letto che si aggiungono ai 3 moduli di ricovero ordinario, ai 20 posti letto di terapia intensiva e a quelli pediatrici e del percorso per le donne in gravidanza, attivi dall'inizio della nuova emergenza e già tutti occupati. La consegna di questa prima tranche di lavori consente di rendere attivi 110 posti letto, ma sono tanti i cantieri aperti che porteranno a breve alla realizzazione di ulteriori attivazioni, centrando l'obiettivo di 150 posti letto stabilito nell'ultima disposizione regionale del 22 ottobre scorso. I provvedimenti di accorpamento di reparto hanno consentito alla Direzione Sanitaria, d'intesa con i direttori di dipartimento, di individuare il personale medico e di comparto da impegnare nei reparti Covid. I restanti posti letto sono dedicati alle attività urgenti, della rete Ima, del Pronto Soccorso ostetrico e delle urgenze gastroenterologiche (per citare alcuni esempi, e di elevata specializzazione come quelle delle reti onco-ematologiche, delle malattie rare e delle malattie croniche adulti e pediatri, per le quali il Policlinico è riferimento di pazienti delicatissimi dell'intera regione.

