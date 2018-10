Domenica 14 Ottobre 2018, 14:13

Portici – Tragedia in viale Camaggio, anziano precipita dalla balaustra e muore. Il 69enne si trovava nell’area dell’ex Lido Aurora, meglio conosciuta come “terrazzino”, proprio per la bella veduta sul mare. Intorno alle 12 e 30, come riferito dalle persone che si trovavano sul posto, l’uomo ha perso l’equilibrio per cause ancora da stabilire, ed è caduto all'interno di un'area privata. Inutili i tentativi di soccorso, l’anziano è morto sul colpo. Immediato l’intervento dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica. L'area privata dove è stato recuperato il corpo è stata posta sotto sequestro e nel frattempo gli agenti della Municipale stanno cercando di rintracciarne il proprietario.