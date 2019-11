Trasporti a Napoli, calci contro il bus e insulti all’autista: ennesima violenza contro Anm

Calci, pugni ed insulti. Questa la sintesi dell’ennesima mattina di caos tra due giovani ed un autista dell’Anm. L’episodio è avvenuto pochi minuti fa a Fuorigrotta, accanto al pullman di linea 181 sul quale i ragazzi intendevano salire - a quanto sembra - senza biglietto. L’impossibilità di accedere al bus, ha scatenato in poco tempo la furia di uno di loro che con diversi calci ha tentato di sfondare le porte d’ingresso. Poi gli insulti e le minacce che hanno provocato la reazione verbale dell’autista.



«Le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli operatori dell'Anm - dichiaradel Coordinamento Regionale USB - sono inaccettabili, come dimostra questo ennesimo episodio di violenza. Si affrontano le esigenze della cittadinanza senza i mezzi necessari e facendo fronte a mille pericoli e difficoltà. Come lavoratori e cittadini di questa città siamo davvero stanchi. Ogni giorno andiamo a lavoro senza sapere cosa dobbiamo aspettarci».