Trasporti non stop a San Silvestro aperte funicolari e metropolitana

Domenica 23 Dicembre 2018, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano i prolungamenti dei trasporti nelle feste di Natale. Dopo lo stop dell'anno scorso, a causa delle difficoltà dell'Anm, quest'anno, dopo aver risanato i conti, l'azienda cittadina della mobilità ha ripristinato anche i servizi aggiuntivi. Corse non stop a Capodanno della metropolitana Linea 1 e delle Funicolari Centrale e Chiaia.Aperti anche i parcheggi e gli Infopoint per acquistare i biglietti. Ok anche ad alcune linee strategiche bus. Un risultato raggiunto grazie allo stanziamento di 255mila euro del Comune di Napoli, attraverso la Napoli Holding, che serviranno a pagare i bonus per autisti e macchinisti. Resteranno chiuse in questi giorni, e fino al 7 gennaio, però, le seconde uscite del metrò (Rione Alto, Montedonzelli via Dell'Erba e Montecalvario).«Abbiamo messo in campo uno sforzo per la città - spiega Nicola Pascale, amministratore unico dell'Anm - per rendere il trasporto pubblico più efficiente nei giorni delle festività, venendo incontro alle esigenze dei cittadini e dei tanti turisti che affolleranno Napoli. È un segnale di rilancio dell'azienda che vogliamo dare innanzitutto agli utenti che finalmente possono vedere miglioramenti sul trasporto pubblico cittadino». «Siamo contenti che quest'anno, dopo lo stop del 2017 - aggiunge Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti - siano tornati i prolungamenti delle feste e le corse non stop di Capodanno. Un ringraziamento particolare va ai sindacati e ai lavoratori. Napoli merita questo e altro». Domani la Linea 1 del metrò terminerà il servizio alle ore 20 (ultime corse da Piscinola alle 19,17 e da Garibaldi alle 19,48). Anche i bus circoleranno fino alle 20, con le ultime partenze dai capolinea alle ore 19. Sospeso il servizio notturno. L'Alibus effettuerà l'ultima partenza dall'Aeroporto di Capodichino per il Porto di Napoli alle 19,25 e viceversa alle 19,15. Le Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina funzioneranno fino alle 19,40. Gli ascensori Chiaia, Ventaglieri, Sanità e Acton saranno aperti dalle 8,30 alle 14,30. I parcheggi chiuderanno alle 20,30.NATALEIl 25 dicembre, la Linea 1 farà pausa dalle 13,30 alle 16,30 (ultima corsa da Piscinola 12,30, da Garibaldi 13, con ripresa alle 16,51 da Piscinola e 17,31 da Garibaldi) e terminerà il servizio alle 23,30. Anche i bus sospenderanno il servizio dalle 13,30 alle 16. Dopodiché fino alle 23 saranno riattivate 45 linee in tutta la città (Alibus, 116, 128, 139, 140, 143, 144, 147, 150, 151, 154, 158, 162, 165, 168, 173, 175, 178, 181, 182, 184, 185, 195, 196, 201, 254 con navetta bus, 502, 532, 507, 601, 604, 618, C12, C16, C21, C31, C33, C44, C63, C67, C91, R2, R5, R6, V1). Sospesi i notturni. L'Alibus effettuerà le ultime partenze alle 13 (Aeroporto) e 12,40 (Porto), per riprendere alle 15,45 (Aeroporto) e 16,10 (Porto). Le Funicolari funzioneranno tutte regolarmente fino alle 13, mentre dalle 16,30 alle 23,30 riprenderanno il servizio solo Centrale e Chiaia. Gli ascensori, tranne Ventaglieri che sarà chiuso, saranno aperti dalle 7 alle 13,30. I parcheggi faranno pausa dalle 13,30 alle 16,30.SAN SILVESTROCorse non stop della metropolitana Linea 1 e delle funicolari Centrale e Chiaia dal 31 dicembre fino alle ore 13 di Capodanno (mentre le funicolari Montesanto e Mergellina chiuderanno alle 19,40). Stesso orario faranno anche i parcheggi Chiaiano, Frullone, Brin, Mancini, Spalti del Maschio Angioino (aperti fino alle 13,30 del 1 gennaio). Apertura non stop degli infopoint Anm e Unicocampania nelle Stazioni della Linea 1 Municipio, Quattro Giornate, Garibaldi, Dante, Toledo e Vanvitelli e nelle Funicolari Chiaia e Centrale (Parco Margherita e Fuga). I pullman, invece, saranno attivi fino alle 20, con ultime partenze alle 19,30. L'Alibus effettuerà le ultime partenze alle 19,25 (Aeroporto) e 19,15 (Porto). Sospese le linee notturne. Ascensori in servizio dalle 8 alle 14,30.CAPODANNOIl primo gennaio Linea 1 e Funicolari Centrale e Chiaia, come detto, si fermeranno attorno alle 13,30 dopo aver effettuato corse non stop tutta la notte. Il servizio, quindi, riprenderà alle 16,30 (per il metrò, ultime corse da Piscinola 12,30 e ripresa alle 16,51 e da Garibaldi ore 13 e ripresa alle 17,31) fino alle 22,30 (da Piscinola) e alle 23 (da Garibaldi). Le funicolari e i parcheggi faranno pausa dalle 13,30 alle 16,30. I bus circoleranno regolarmente fino alle 13, poi dalle 16 alle 23 saranno attive 45 linee. L'Alibus farà pausa dalle 13 alle 16. Niente notturni. Gli ascensori effettueranno servizio dalle 7 alle 13,30.