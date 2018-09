Travolto da un gommone a Posillipo: turista 52enne in prognosi riservata

Domenica 23 Settembre 2018, 21:14

Grave incidente nelle acque di Posillipo, dove una coppia è stata travolta da un gommone. L' episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nello specchio di mare all'altezza di Villa Martinelli, al civico 42 su via Posillipo.Il 52enne torinese che si trovava sulla piccola imbarcazione in compagnia della moglie, è stato colpito alla testa da un gommone che ha investito e travolto la coppia di turisti. L'uomo ha riportato gravi traumi e lacerazioni in varie parti del corpo ma soprattutto al capo dove ha ricevuto il maggior numero di suture per le ferite da taglio provocare dall'impatto col gommone a bordo del quale vi era un gruppetto di persone.L' uomo è stato soccorso inizialmente dall'ambulanza della postazione Chiatamone. I sanitari del 118 sono intervenuti per fermare le abbondanti perdite di sangue della vittima che ora è in prognosi riservata. L' uomo è ricoverato all'ospedale Cardarelli dove sono ancora in corso accertamenti diagnostici per completare la valutazione del suo quadro clinico notevolmente compromesso. La Guardia Costiera è intervenuta e sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente e le eventual responsabilità di quanto accaduto.