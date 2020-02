Napoli, tre coltellate contro 31enne dello Sri Lanka: «Volevano rapinarmi»

Un 31enne originario dello Sri Lanka, è stato accoltellato la notte scorsa a Napoli, nel centro storico.

L'uomo si trovava in via Foria, intorno all'una e mezza, quando è stato trafitto alla coscia in tre punti diversi ed è stato soccorso dal 118 che l'ha trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. La vittima ha riferito di essere stato assalito mentre passeggiava da alcuni uomini a bordo di scooter che intendevano rapinarlo ma su questa versione sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia Stella di Napoli. Il 31enne è stato suturato e nessuna delle ferite ha provocato lesioni agli organi interni. L'uomo ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA