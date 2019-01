Tre rapine in un’ora e mezza nel Napoletano: identificati 4 giovani, 2 sono minorenni

Venerdì 11 Gennaio 2019, 13:37

Lo scorso 7 gennaio, nel giro di un’ora e mezza, a Frattamaggiore sono state perpetrate 3 rapine. Le vittime tutte giovani: i malcapitati sono stati minacciati con una pistola e rapinati dei loro telefoni cellulari. Le 3 rapine sono avvenute alle 16:30, alle 17:30 e alle 17:50.I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno identificato i 4 presunti responsabili, 2 dei quali sono minorenni: si tratta di un 18enne di caivano, un 17enne di Afragola - già noti alle forze dell’ordine - un 18enne e un 16enne entrambi di Afragola.Sono stati denunciati per rapina aggravata e ricettazione in concorso. I carabinieri hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari tre dei quattro smartphone rapinati.Sequestrati anche i due scooter in sella ai quali i 4 si sono spostati per commettere le rapine: sono risultati provento di furto.