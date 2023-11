Truffe agli anziani, due 17enni napoletani «trasfertisti» a Padova

Minorenni, incensurati, due ragazzi di Napoli si erano spostati, da soli in auto, fino a Padova, per compiere truffe a pesone anziane sole. I due, di 17 anni, sono stati fermati ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Padova.

I ragazzi erano partiti nella notte dal capoluogo campano, a bordo di un'auto che qualcuno ha dato loro, e che guidavano senza patente, con l'obiettivo di arrivare a Padova in mattinata, portare a termine il maggior numero di colpi possibile nel giro di qualche ora e tornarsene a casa. Dalle prime ore della mattinata di ieri in Questura sono giunte segnalazioni di telefonate sospette ricevute da donne sole e anziane, che avevano capito potesse trattarsi di un raggiro e non avevano «abboccato».

In centro città una pattuglia ha incrociato l'utilitaria bianca con a bordo i due, apparentemente senza meta.

La prima aveva consegnato a uno dei due ragazzi orologi in oro e gioielli per un valore di circa 300mila euro, la seconda ha raccolto un sacchetto di circa mezzo chilogrammo tra oro, gioielli e oggetti di valore. Riconsegnati i beni alle due donne, i minorenni sono stati denunciati dalla Polizia e affidati alle famiglie, in attesa di altre indagini per risalire ai complici e di un processo che li vedrà accusati delle due truffe di ieri mattina.