Truffe agli anziani, scoperta la base a Napoli: 5 arresti, sequestrati 11mila euro

La truffa del finto nipote aveva una base operativa nel centro di Napoli, dove arrivavano anche gli incassi e fungeva da centrale telefonica. I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della settima sezione (Sicurezza urbana) della Procura partenopea nei confronti di 5 persone, tra cui un uomo attualmente ricercato.

Associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani è il reato contestato ai cinque indagati, nel corso di indagini condotte dal maggio del 2020 fino all'estate del 2021 grazie anche all'installazione di alcune telecamere.

Durante le indagini preliminari è stata individuata una base logistica adibita anche a «centrale telefonica» nel centro storico di Napoli da dove gli indagati contattavano le anziane vittime fornendo poi tutte le indicazioni ai finti corrieri per la consumazione del reato. Nel corso dell'attività d'indagine sono state arrestate altre 5 persone (non figuranti tra i destinatari della misura cautelare in esame) colte in flagranza di reato e sequestrati 11mila euro in contanti e preziosi vari provento delle truffe e restituiti alle anziane vittime.